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Глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил Киев, что Штаты могут прекратить помогать украинской стороне, если ситуация в зоне СВО не изменится, и боевики ВСУ не достигнут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал политолог Незалежной Константин Бондаренко.
По словам политолога, американская сторона как бы сигнализирует руководству Самостийной, что, если ее поражения будут продолжаться и дальше, то тогда нужно будет подумать о переговорах. Так, считает Бондаренко, у Киева есть несколько недель.
Бондаренко добавил, что для киевского режима такое решение будет болезненным, ведь окончание противостояния лишат власти бывшего украинского президента Владимира Зеленского. Его срок на посту главы Украины закончился вчера.
Также от кормушки оторвутся те, кто наживается на боевых действиях.
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Бондаренко добавил, что для киевского режима такое решение будет болезненным, ведь окончание противостояния лишат власти бывшего украинского президента Владимира Зеленского. Его срок на посту главы Украины закончился вчера.
Также от кормушки оторвутся те, кто наживается на боевых действиях.
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Никита Кротов