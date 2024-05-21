Украина может специально сдать Харьков России – пишут СМИ

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Украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могу сдать город Москве ради заключения мира с Россией. Об этом пишет The Economist.
Издание утверждает, что многие украинские военные в Харькове возмущены активным продвижением России в Харьковской области. Они предполагают, что успехи ВС РФ связаны задержкой поставки западной помощи или некомпетентностью и даже предательством.
«Также появляются конспирологические теории о том, что политики в Киеве или Вашингтоне продают Харьков в преддверии некрасивого мирного соглашения. Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не способствуют успокоению нервов», — говорится в статье.
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Элина Позднякова