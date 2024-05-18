Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия

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Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой снять ограничения на применение оружия и позволить атаковать территории, которые Запад считает российскими, сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона.
Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе. Киев попросил Соединенные Штаты определить цели, которые могут быть атакованы, а также отменить соответствующие ограничения. В настоящее время обращение находится на рассмотрении.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют удары Украины по территории России. Он отметил, что политика Вашингтона в этом вопросе «осталась неизменной».
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Александр Климов