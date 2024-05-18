Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия

У главы «Центра противодействия коррупции Украины» был обнаружен гуманитарный автомобиль, полученный для помощи фронту. После того, как мужчина уволился с военной службы, его видели за рулем этого автомобиля в Киеве, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».