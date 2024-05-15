Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием

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Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.
По мнению политиков Украины, только стратегия Вашингтона удерживала киевский режим от нанесения ударов по российским позициям. В администрации американского лидера Джо Байдена до сих пор не хотят давать Киеву разрешение на атаки.
Согласно информации источника, помощь Штатов предназначается для обороны, но никак не для наступательных операций на Россию. В свою очередь, это оказывает серьезное давление на ВСУ, поскольку с каждым днем положение украинской армии на фронте ухудшается.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
Напомним, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Согласно информации источника, помощь Штатов предназначается для обороны, но никак не для наступательных операций на Россию. В свою очередь, это оказывает серьезное давление на ВСУ, поскольку с каждым днем положение украинской армии на фронте ухудшается.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
Напомним, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.
Читайте также:
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова