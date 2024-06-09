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Украинизация Севастополя после 1991 года провалилась. Об этом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава региона Михаил Развозжаев. Губернатор отметил, что Севастополь является «красной тряпкой для врага».
«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским», – сказал Развозжаев.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ракетные атаки со стороны украинских боевиков в сторону крымского полуострова являются угрозой для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ракеты, которые запускает Украина в сторону юга России, пролетают над ЗАЭС, неся большие риски для ее безопасности.
Губернатор Запорожской области подчеркнул, что он не хочет никого напугать, однако гарантий безопасности для работы ЗАЭС нет.
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