Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
15 мая 2024, 04:11
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
Он добавил, что тип ракет, которыми была совершена атака, уточняется.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал глава города.


Информации о пострадавших на данный момент нет.

Губернатор предупредил граждан, что в городе могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#губернатор
#севастополь
#ракеты
#всу
#вс рф
Над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек сбиты ракеты
Развожаев: около Севастополя и у аэродрома «Бельбек» сбили несколько ракет
15 мая 2024, 02:43

Фото: istock / bpawesome

Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет ВСУ ад акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Помимо этого, движение по Крымскому мосту временно остановлено.

«Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Все городские службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.
Ранее Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#губернатор
#движение
#военные
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе работают системы ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО
15 мая 2024, 02:13

Фото: istock / chameleonseye

Средства ПВО работают на территории Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сообщил он.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#губернатор
#движение
#военные
#сво
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском
Котенок: ВСУ вынужденно переместились на более выгодные позиции под Волчанском
15 мая 2024, 00:04

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил об отходе украинских формирований на отдельных участках в районе Волчанска и Лукьянцев в Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале.
«Подается как тактическое отступление», — написал военкор.
До этого сообщалось, что российская армия освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так Россия хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.

Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. Вместе с этим, ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#всу
#харьковская область
#военкор
#россия
#армия
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По всей Украине ввели аварийные отключения света
«Укрэнерго»: аварийные отключения света введены во всех областях Украины
14 мая 2024, 23:19

Фото: istock / vladj55

Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света из-за серьезного дефицита в энергосистеме. Об этом информирует компания «Укрэнерго» в Телеграм-канале.
«С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — сказано в публикации энергетической компании.
До этого председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил почасовые графики отключения света на Украине из-за нехватки генерирующих мощностей.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
#армия
#компании
#дефицит
#ограничения
#дмитрий песков
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
14 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных стройматериалов для укреплений.
Укрепления планировалось создать в Харьковской области. Один из кадров опубликовал Telegram-канал Deep State.

Там видны брошенные так называемые «зубы дракона» для инженерного заграждения местности. Отмечается, что именно такие элементы показывали в поездках Зеленского во время анонсированных строительных работ в Харьковской области.

Также демонстрируются фотографии с брошенными стройматериалами, которые уже под контролем ВС РФ.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит армии РФ продолжить успешное продвижение в южном направлении.

Читайте также:

Власти Сумской области порекомендовали эвакуироваться проживающим у границы с РФ

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться
Власти Сумской области порекомендовали эвакуироваться проживающим у границы с РФ
14 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Kichigin

Власти Сумской области Украины призвали граждан, проживающих вблизи к границе с Россией, эвакуироваться. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
В настоящее время усилились обстрелы со стороны российских войск Белопольской общины. В связи с этим, жителям рекомендовали эвакуировать в 10-километровой зоне. В прошлом же году речь шла только о пяти километрах, подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, в настоящее время из Сумской области уже эвакуировались свыше 12,5 тысяч жителей, среди которых порядка двух тысяч детей.

Ранее появилась информация, власти региона объявили добровольную эвакуацию в Белопольской и Ворожбянской общинах. Пока что речи об обязательной эвакуации жителей не идёт.

Читайте также:

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
#украина
#эвакуация
#жители
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Ходорковский* посетовал на ненависть от украинцев из-за нежелания воевать за РДК
14 мая 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу»**. Об этом сообщает Time.
По словам Ходорковского*, для многих граждан Украины он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство. Он отметил, что не замечает, чтобы украинцы уважали его «старания» по критике российских властей.

Ходорковский* заключил, что ничего сильно не изменится, если он возьмет оружие.

Напомним, Михаил Ходорковский* в январе текущего года, по данным базы розыска МВД, повторно объявлен в розыск.

Читайте также:

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

Жителю Новосибирска дали 12 лет по делу о диверсии на железной дороге

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов
#россия
#мвд
#оружие
#розыск
#вооружение
#государство
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
Алаудинов: ВСУ посыпались, армия России наступает по всем направлениям
14 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Alexey Molotov

ВСУ уже посыпались, а армия России успешно наступает по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Во вторник, 14 мая, он вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО в ходе бойцам спецназа «Ахмата». Церемония опубликована в Telegram-канале Алаудинова.
«Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы», — заявил Алаудинов.

По его словам, российские бойцы активно работают, качественно выполняя задачи на своих участках фронта.

Читайте также:

Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО

Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
#россия
#церемония
#новости
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу
14 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинские уклонисты рассказали, как пересекли границу с Румынией через горы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua». Как рассказали сами уклонисты, большинство беглецов ловят, потому что в лесу они идут по тропам. Помимо этого, попав в буферную зону, они думают, что пограничников в ней нет.

Вопреки их ожиданиям, лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Кроме этого, многих беглецов ловят ночью, потому что они засыпают на открытой местности. Пограничники находят их с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.

Чтобы остаться незамеченными и попасть в Румынию, уклонисты почти неделю шли через густые заросли в лесу, а перед сном выкапывали себе ямы под упавшими деревьями.

Читайте также:

В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов

Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию

В Молдавии на границе задержали группу украинских уклонистов
#украина
#румыния
#граница
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф