Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

Фото: istock / vadimrysev
Средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
Он добавил, что тип ракет, которыми была совершена атака, уточняется.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Губернатор предупредил граждан, что в городе могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.
Читайте также:
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться
ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал глава города.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Губернатор предупредил граждан, что в городе могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.
Читайте также:
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
Алина Юрчак