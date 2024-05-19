Стало известно о ракетной атаке на Севастополь

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбивают ракетную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал он.
Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Затем Развожаев отметил, что, по данным городской службы спасения, гражданская инфраструктура не пострадала.
Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированного удара на Севастополь и уничтожении десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более пяти беспилотных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без электричества.
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Александр Климов