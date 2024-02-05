«Остановитесь»: Американский эксперт призвал задуматься об изъятии российских активов

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Многие страны перестанут хранить свои деньги в США, если Штаты примут решение об изъятии российских активов, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Стивена Гарднера.
«Послушайте, мы собираемся изъять 300 миллиардов долларов активов, которые принадлежат России, а затем незаконно передать их Украине, преступному режиму Зеленского. Просто остановитесь и задумайтесь», — прокомментировал происходящее Макгрегор.
По мнению эксперта, такие страны как Индия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие могут задаться вопросом — «а стоит ли хранить деньги в облигациях страны, которая может изъять их в случае конфликта».
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Евгения Парфентьева