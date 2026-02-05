«Под столом сидеть надоело»: Захарова о предложении Латвии и Эстонии по переговорам РФ и ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 февраля прокомментировала инициативу Латвии и Эстонии о возобновлении переговоров ЕС с Россией. Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.
Днем ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за восстановление прямых контактов Евросоюза с Москвой и предложили назначить для этого специального посланника ЕС. По их словам, Брюссель должен был включиться в переговорный процесс раньше, чем президент США Дональд Трамп.
«Всё та же идея — про место за столом. Понять можно: под столом сидеть надоело», — прокомментировала Захарова.
