«Под столом сидеть надоело»: Захарова о предложении Латвии и Эстонии по переговорам РФ и ЕС

05 февраля 2026, 11:48

Захарова заявила, что Европе надоело под столом переговоров

Фото: istockphoto/Ilya Burov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 февраля прокомментировала инициативу Латвии и Эстонии о возобновлении переговоров ЕС с Россией. Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.





Днем ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за восстановление прямых контактов Евросоюза с Москвой и предложили назначить для этого специального посланника ЕС. По их словам, Брюссель должен был включиться в переговорный процесс раньше, чем президент США Дональд Трамп.





«Всё та же идея — про место за столом. Понять можно: под столом сидеть надоело», — прокомментировала Захарова.