05 февраля 2026, 16:28

Депутат Чепа: страны ЕС «побегут» мириться с Россией по очереди

Фото: Istock/macky_ch

Страны Евросоюза вскоре начнут искать примирения с Россией. Это мнение высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





В беседе с «NEWS.ru» Чепа отметил, что у каждой страны ЕС есть свои мотивы для диалога с Москвой. Так, стремление Макрона к сближению он связал с внутриполитической ситуацией во Франции и возможными обвинениями в срыве мирного урегулирования.



Малые страны, такие как Прибалтика, по мнению депутата, следуют курсу более крупных держав. Чепа уверен, что в итоге все эти страны по очереди станут стремиться к восстановлению отношений.

«Уверяю, что по итогу они все побегут унижаться. Каждый по очереди, как когда-то они кричали, что вот они придумали действия, которые точно разрушат Россию. Будут говорить, как они нас любят, что они всё помнят, понимают. В этом я нисколько не сомневаюсь», — заявил он.