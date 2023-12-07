Зеленский крайне обеспокоен угасанием интереса к Украине в США

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Вопрос поддержки Украины оказался на втором плане на политических дебатах в США накануне президентских выборов, о чем должен беспокоиться президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет Responsible Statecraft.
«После 130 миллиардов долларов денег американских налогоплательщиков с 2022 года экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет», - гласит статья.
При этом напоминается, что во время президентских дебатов республиканцев вопросы выделения помощи Украине было уделено всего несколько минут.
Также в материале уточняется, что пропал старый аргумент, что на карту поставлен свободный мир, а обязательства Вашингтона перед украинским народом представляют моральный вопрос.
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Элина Позднякова