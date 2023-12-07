В США рассказали о намерении Украины отказаться от западного оружия

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Украина намерена отказаться от поставок западного вооружения и начать производить собственное. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что такое решение рассматривается из-за трудностей с принятием очередного пакета военной помощи в США.
Кроме того, заметно истощаются запасы стран-союзниц Украины, а о завершении конфликта речи пока не идёт.
Всё это натолкнуло украинских властей на то, чтобы задуматься над производством отечественного вооружения. Однако для начала необходимо восстановить оборонную промышленность Украины, что займёт не один год. При этом уточняется, что западные государства не будут создавать на территории страны современное вооружение последних модификаций.
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Анастасия Чинкова