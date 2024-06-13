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США не одобряли удары со стороны боевиков ВСУ вглубь российской территории американским оружием. Позиция по данному вопросу не изменилась. Об этом журналистам в рамках встречи стран-участниц контактной группы помощи Украине в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений», – сказал Остин.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт рассказывала, как глава киевского режима Владимир Зеленский хочет одержать победу в украинском конфликте. По словам Вагенкнехт, бывший президент Украины хочет напрямую втянуть НАТО в боевые действия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга обязать все страны-участницы блока поставлять оружие Киеву вряд ли повлияют на ход событий.
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