Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен затягивать ход военных действий. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт сообщил, что выживание украинского лидера зависит только от дальнейшего продолжения конфликта.
По его словам, сейчас в странах НАТО и на Украине происходит нагнетание паники перед угрозой РФ. Это приносит доход военной индустрии, а также привлекает внимание общественности. Однако нет никаких доказательств того, что у РФ есть какие-либо другие намерения, помимо достижения поставленных целей СВО.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Продление военных действий является лишь выгодной внутриполитической мерой, а не стратегической целью, и не имеет особых перспектив», — подчеркнул он.
По его словам, сейчас в странах НАТО и на Украине происходит нагнетание паники перед угрозой РФ. Это приносит доход военной индустрии, а также привлекает внимание общественности. Однако нет никаких доказательств того, что у РФ есть какие-либо другие намерения, помимо достижения поставленных целей СВО.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова