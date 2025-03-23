Стало известно о сомнениях окружения Трампа

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Окружение республиканца Дональда Трампа в сомнениях, стоит ли основателю соцсети X Илону Маску «так часто» общаться с представителями СМИ. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.
Журналисты подчеркнули, что у Маска огромная власть, и он, критикуя соцобеспечение, противоречит словам президента США, а также провоцирует беспокойство республиканцев.
Вместе с тем источник добавил, что слова миллиардера никак не отражаются на политике Трампа в данном аспекте. К слову, эксперты называли Маска «теневым» лидером страны.
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«Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску — прим. ред.) продолжать давать так много интервью СМИ», — сказано в материале.
Вместе с тем источник добавил, что слова миллиардера никак не отражаются на политике Трампа в данном аспекте. К слову, эксперты называли Маска «теневым» лидером страны.
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Никита Кротов