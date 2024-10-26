Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии

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Полицейские поймали еще двух бежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его данным, беглецов задержали на территории Липецкой области.
«Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — подчеркнул глава региона.Ранее в сети появились фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров.
Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.
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