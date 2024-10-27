Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

Фото: iStock/nito100
26 октября стало известно, что шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп.
О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали, в материале «Радио 1».
Согласно информации УФСИН по Липецкой области, утром 26 октября при проведении обхода территории зоны был обнаружен подкоп, благодаря которому осужденным удалось сбежать из учреждения. Выяснилось, что шестеро сбежавших являются выходцами из Средней Азии. По тревоге подняли личный состав, резервные группы и группы преследования. По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.
По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все оперативные службы были сосредоточены на поиске беглецов. Сотрудники ДПС останавливали все проезжающие авто в регионе.
Пятеро преступников являются гражданами Узбекистана, еще один из Таджикистана. Двоим из сбежавших по 19 лет — это Парвозбек Турабаев и Хуршидбек Ганиев. Турабаева осудили в 2023 году по статье о наркотиках в крупном размере на четыре года, Ганиева — по той же статье, но на шесть лет. Примечательно, что в месте регистрации у него указано «бомж».
Еще троим сбежавшим — по 28 лет. Это Дилшод Арслонов, Тургун Абдуллаев и Бахтиер Жумаев. Арслонов сидел за изнасилование несовершеннолетнего. Абдуллаев и Жумаев также отбывали наказание по статьям об изнасиловании.
Шестым сбежавшим является 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана. Он был осужден в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой.
По данным Telegram-канала Mash, заключенные планировали побег более 6 месяцев — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они якобы сделали еще один подкоп — под забор — и смогли покинуть территорию колонии. Выяснилось, что инструменты для подкопа преступники украли в мастерской еще весной этого года. Пропажу тогда обнаружили, однако найти инвентарь не смогли.
Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай.
Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. В результате чего беглец был ранен. Его доставили в больницу.
Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва силовики задержали двоих в Тамбовской области. Они добрались до соседней области на попутках, где их задержали сотрудники ДПС.
После удалось поймать еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Спустя время стало известно, что после побега из колонии все осужденные переоделись в спортивные костюмы.
Примечательно, что именно в этой колонии, откуда сбежали злоумышленники, отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат.
Читайте также:
Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии
Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области
Побег обнаружили утром в ходе обхода
Согласно информации УФСИН по Липецкой области, утром 26 октября при проведении обхода территории зоны был обнаружен подкоп, благодаря которому осужденным удалось сбежать из учреждения. Выяснилось, что шестеро сбежавших являются выходцами из Средней Азии. По тревоге подняли личный состав, резервные группы и группы преследования. По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.
По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все оперативные службы были сосредоточены на поиске беглецов. Сотрудники ДПС останавливали все проезжающие авто в регионе.
Сбежавшие оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана
Пятеро преступников являются гражданами Узбекистана, еще один из Таджикистана. Двоим из сбежавших по 19 лет — это Парвозбек Турабаев и Хуршидбек Ганиев. Турабаева осудили в 2023 году по статье о наркотиках в крупном размере на четыре года, Ганиева — по той же статье, но на шесть лет. Примечательно, что в месте регистрации у него указано «бомж».
Еще троим сбежавшим — по 28 лет. Это Дилшод Арслонов, Тургун Абдуллаев и Бахтиер Жумаев. Арслонов сидел за изнасилование несовершеннолетнего. Абдуллаев и Жумаев также отбывали наказание по статьям об изнасиловании.
Шестым сбежавшим является 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана. Он был осужден в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой.
Как беглецы смогли сбежать
По данным Telegram-канала Mash, заключенные планировали побег более 6 месяцев — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они якобы сделали еще один подкоп — под забор — и смогли покинуть территорию колонии. Выяснилось, что инструменты для подкопа преступники украли в мастерской еще весной этого года. Пропажу тогда обнаружили, однако найти инвентарь не смогли.
Куда хотели сбежать заключенные
Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай.
Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. В результате чего беглец был ранен. Его доставили в больницу.
Где поймали сбежавших
Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва силовики задержали двоих в Тамбовской области. Они добрались до соседней области на попутках, где их задержали сотрудники ДПС.
После удалось поймать еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Спустя время стало известно, что после побега из колонии все осужденные переоделись в спортивные костюмы.
В этой колонии сидит известный киллер Ореховской ОПГ
Примечательно, что именно в этой колонии, откуда сбежали злоумышленники, отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат.
Читайте также:
Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии
Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области
Екатерина Коршунова