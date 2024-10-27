Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

SHOT: у шестерых бежавших из липецкой колонии зэков был седьмой подельник
27 октября 2024, 16:18
Фото: iStock/nito100

Фото: iStock/nito100

26 октября стало известно, что шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп.
О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали, в материале «Радио 1».

Побег обнаружили утром в ходе обхода




Согласно информации УФСИН по Липецкой области, утром 26 октября при проведении обхода территории зоны был обнаружен подкоп, благодаря которому осужденным удалось сбежать из учреждения. Выяснилось, что шестеро сбежавших являются выходцами из Средней Азии. По тревоге подняли личный состав, резервные группы и группы преследования. По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все оперативные службы были сосредоточены на поиске беглецов. Сотрудники ДПС останавливали все проезжающие авто в регионе.

Сбежавшие оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана


Пятеро преступников являются гражданами Узбекистана, еще один из Таджикистана. Двоим из сбежавших по 19 лет — это Парвозбек Турабаев и Хуршидбек Ганиев. Турабаева осудили в 2023 году по статье о наркотиках в крупном размере на четыре года, Ганиева — по той же статье, но на шесть лет. Примечательно, что в месте регистрации у него указано «бомж».

Еще троим сбежавшим — по 28 лет. Это Дилшод Арслонов, Тургун Абдуллаев и Бахтиер Жумаев. Арслонов сидел за изнасилование несовершеннолетнего. Абдуллаев и Жумаев также отбывали наказание по статьям об изнасиловании.

Шестым сбежавшим является 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана. Он был осужден в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой.

Как беглецы смогли сбежать


По данным Telegram-канала Mash, заключенные планировали побег более 6 месяцев — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они якобы сделали еще один подкоп — под забор — и смогли покинуть территорию колонии. Выяснилось, что инструменты для подкопа преступники украли в мастерской еще весной этого года. Пропажу тогда обнаружили, однако найти инвентарь не смогли.

Куда хотели сбежать заключенные


Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай.

Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. В результате чего беглец был ранен. Его доставили в больницу.

Где поймали сбежавших


Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва силовики задержали двоих в Тамбовской области. Они добрались до соседней области на попутках, где их задержали сотрудники ДПС.

После удалось поймать еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Спустя время стало известно, что после побега из колонии все осужденные переоделись в спортивные костюмы.

В этой колонии сидит известный киллер Ореховской ОПГ


Примечательно, что именно в этой колонии, откуда сбежали злоумышленники, отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат.

Читайте также:

Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии

Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области
#губернатор
#разбой
#оружие
#задержание
#нож
#уфсин
#дпс
#водители
#наказание
#узбекистан
#изнасилование
#тюрьма
#липецкая область
112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
27 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае, передает Telegram-канал 112. Уточняется состояние пяти человек, находящихся на борту, добавили авторы публикации.
Накануне сообщалось, что в Кировской области упал вертолет санитарной авиации. Крушение унесло жизни четырех человек, находящихся на борту: двух фельдшеров, пилота и врача.

Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.

В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.

Читайте также:

Вертолет санавиации разбился под Кировом, подробности

В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта
#мир
#россия
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России произошел очередной побег заключенных
В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра
27 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра №1 в городе Нерчинск. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.
По информации канала, мужчины отбывали срок в исправительном центре, но вчера, 26 октября, не пришли на принудительные работы.
«Как им удалось скрыться, неизвестно. Полиция начала розыск», — отмечает издание.
Напомним, накануне в Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключенных. Сотрудники учреждения обнаружили их отсутствие утром при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. В течение дня трех беглецов удалось задержать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски последнего заключенного продолжаются. О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали — в материале «Радио 1».

Читайте также:

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

Задержали пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного — МВД

Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии
#полиция
#радио 1
#розыск
#поиски
#мужчины
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mirror: на Шри-Ланке задержали пару из России за пребывание без визы
27 октября 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Пару из России взяли на Шри-Ланке за пребывание в республике без визы. Как пишет издание Daily Mirror, задержанных передали полицейским за нарушение иммиграции для дальнейшего разбирательства. Инцидент произошел в субботний вечер в районе Хантана.
Известно, что задержаны мужчина в возрасте 39 лет и 32-летняя женщина. Ранее российские дипломаты на Шри-Ланке призывали россиян проверить свои документы в связи с участившимися задержаниями на острове.

Послы подчеркивали, что при просрочке любых документов, будь то визы или разрешения на работу, следует связаться с посольством, а также с миграционной службой острова.

Читайте также:

Россиянку задержали в ДНР за подготовку покушения на главу ГУФСИН

SHOT: у шестерых бежавших из липецкой колонии зэков был седьмой подельник

На Замоскворецкой линии метро случился сбой из-за человека на пути
#мир
#россия
#россияне
#задержание
#шри-ланка
#визы
#новости
#документы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Замоскворецкой линии метро случился сбой из-за человека на пути
27 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/spacedrone808

На южном участке Замоскворецкой линии московского метро сегодня случился сбой из-за человека на пути. Об этом информирует пресс-служба городского Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что в 14:36 мск было остановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Красногвардейская». В обратном направлении были увеличены интервалы между поездами.

По данным на 15:00 мск движение на линии восстановлено и вводится в график.

Читайте также:

Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта

Москвичей проинформировали о режиме работы ярмарок выходного дня осенью

Подача деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощена Минфином и ФНС
#движение
#фнс
#ндфл
#график
#станции
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актера Хабарова из сериала «След» объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ
27 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Актера Андрея Хабарова, игравшего роли в сериале «След» и «Побег», объявили в федеральный и международный розыск по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что он покинул Россию в 2022 году и сбежал в Грузию, выложив видео обстрела украинского Николаева.
По информации канала, находясь за границей, Хабаров регулярно поливает грязью Россию, называя Курск украинским городом, а ВС РФ — «раziйской армией». Теперь в отношении него, отмечает издание, возбудили уголовное дело, а после объявили в федеральный и международный розыск, заочно отправив актера под стражу.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России. Он осудил Россию почти сразу после начала конфликта, покинул страну, после чего в его соцсетях начали регулярно появляться посты с критикой российских военных.

Читайте также:

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка уехала в Эстонию

Суд заочно осудил режиссера Вырыпаева на 7,5 лет за фейки о ВС РФ

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#суд
#дело
#уголовное дело
#розыск
#фейки
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: у шестерых бежавших из липецкой колонии зэков был седьмой подельник
27 октября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/OlFedv

Седьмой подельник был у шестерых бежавших из липецкой ИК-2 заключенных, пишет Telegram-канал Shot. По данным журналистов, злоумышленники работали в заброшенном административном здании, находящемся неподалеку от цеха, где производят колючую проволоку.
Зэки отказались работать в швейном цехе, куда их распределяли сначала, поскольку он находится очень далеко от барака. Таким образом фигуранты находились ближе к заброшенному зданию.

Инструменты, которыми сделали подкоп, были украдены еще весной и спрятаны. Осужденных, пока они копали тоннель, прикрывал человек, не сообщая охране об отсутствии зэков.

Ранее сообщалось, что поймали пятого сбежавшего из колонии осужденного. Поиски шестого продолжаются. Побег обнаружили 26 октября.

Читайте также:

Сбежавшие из липецкой колонии направлялись в Подмосковье и Узбекистан — МВД

Shot: неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке в Пушкино, в Подмосковье

Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета под Кировом
#мир
#россия
#тюрьма
#колония
#липецкая область
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Камчатке объявлен режим ЧС из-за птичьего гриппа
На Камчатке ввели ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на единственной птицефабрике
27 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/studiodr

На Камчатке объявили режим ЧС регионального уровня из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрики «Пионерское». Об этом со ссылкой на министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева сообщает «Газета.ру». По его словам, режим ввели по распоряжению губернатора Владимира Солодова.
«В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике «Пионерское» был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. <…> К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц», — пояснил он.
Лебедев отметил, что в зону действия ЧС попали город Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Предпринимаются все необходимые мероприятия по локализации очага, заверил он.

Птицефабрика «Пионерское» — крупнейшая на Камчатке птицефабрика, функционирующая с 1960 года. Поголовье кур — около 200 тысяч, производство яиц — до 50 млн в год.

Читайте также:

Лекарств не существует: Врач рассказала, как спастись от полиомиелита

Ветеринары Московской области рассказали о правилах борьбы с паратуберкулезом у животных

Профессор Ризванов объяснил смертельную опасность холеры
#птицефабрика
#производство
#город
#мероприятия
#чс
#диагноз
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Увеличилось число пострадавших после наезда грузовика на людей в Израиле
По меньшей мере 37 человек пострадали после наезда грузовика на людей в Израиле
27 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/sudok1

Минимум 37 человек пострадали в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что среди них шестеро получили тяжелые ранения, еще шестеро — ранения средней тяжести. Один человек получил легкие травмы.

В настоящее время продолжается выяснения обстоятельств произошедшего. На месте находятся правоохранители. По данным полиции, водитель грузовика был нейтрализован.

Напомним, 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Инцидент произошел недалеко от военной базы. В результате случившегося пострадали более 30 человек. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Читайте также:

Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива

Основатель издания Readovka попал в аварию в Смоленской области

Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области
#врачи
#помощь
#грузовик
#водитель
#травмы
#человек
#инцидент
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Увидел зверя»: в Подмосковье охотник перепутал человека с животным и застрелил его
В Подмосковье охотник перепутал человека с животным и застрелил его
27 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье 45-летний охотник перепутал человека с животным и застрелил. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области в своем телеграм-канале. Отмечается, что жертвой стрелка оказался 34-летний мужчина, который распивал с другом спиртное.
По данным следствия, подозреваемый ехал ночью мимо поля недалеко от деревни Гуляй Гора в Наро-Фоминске, когда увидел в темноте силуэт зверя. Взяв охотничье ружье, он выстрелил в предполагаемое животное, отмечает СК, а после благополучно сел обратно за руль и уехал.
«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников фигуранта удалось задержать в кратчайшие сроки и доставить к следователю», — говорится в сообщении.
Сообщается, что стрелка задержали, он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Читайте также:

Единственную в Москве женщину-инспектора ДПС Колпак задержали за вымогательство

Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной

Основатель издания Readovka попал в аварию в Смоленской области
#животное
#дело
#уголовное дело
#ск
#ружье
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников