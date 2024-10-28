Осужденный в России американец отказался от помилования

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Американскому солдату Гордону Блэку, осужденному за угрозу убийством и кражу во Владивостоке, отказано в помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.
Блэк заявил, что не будет просить об освобождении, поскольку российское правительство признало его виновным. Он подчеркнул, что это решение российских властей.
Суд признал Блэка виновным в угрозе убийства своей девушки и краже у нее 10 тысяч рублей.
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«И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Суд признал Блэка виновным в угрозе убийства своей девушки и краже у нее 10 тысяч рублей.
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Александр Климов