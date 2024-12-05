Осуждённый Савельев захотел купить новый телевизор в камеру

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Обвиняемый в организации расправы бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев захотел купить плазменный телевизор в свою камеру.
«Условия невыносимые, хочется телевизор побольше. Мы и сами могли бы ту же плазму купить, но администрация изолятора нам отказывает», — приводит слова сенатора «Газета ОНК» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.
Сейчас Савельев пребывает в специзоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО-1 «Матросская тишина». В его камере находятся восемь коек, телевизор, холодильник, вместе с ним содержатся ещё три человека, которых обвиняют в экономических преступлениях.
Дмитрия Савельева арестовали 2 августа 2024 года. По данным следствия, летом прошлого года сенатор поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы раскрыли планы сенатора и инсценировали преступление, чтобы задержать заказчика. Известно, что суд продлил срок следствия по делу Савельева.
Ранее сообщалось, что руководителя МКУ УДИБ Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске.
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Анастасия Ларина