Осуждённый Савельев захотел купить новый телевизор в камеру

Возможная война с НАТО приведет к скачку курса доллара и золота, падению криптовалют и подорожанию нефти, что вызовет глобальный экономический кризис. Об этом заявил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, отличительной чертой противостояния станут киберсолдаты — специалисты по взлому и обрушению критически важного программного обеспечения.