В Петербурге Дед Мороз пытался незаконно отправить посылку в Ригу

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.
По данным Mash, посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни во время сканирования. Среди заранее задекларированных вещей были спрятаны «драгоценности» контрабандиста.
Правоохранители завели уголовное дело. Если будет установлено, что таблетки запрещены в РФ, преступнику грозит ещё одна уголовная статья.
Ранее отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция.
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Правоохранители завели уголовное дело. Если будет установлено, что таблетки запрещены в РФ, преступнику грозит ещё одна уголовная статья.
Ранее отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция.
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Анастасия Ларина