Помощник депутата Госдумы Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолёте

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii
Помощник представляющего Забайкальский край депутата Государственной думы Андрея Гурулёва Адам Ислуев летел из Москвы в Читу. На борту самолёта он устроил пьяный дебош.
Инцидент произошёл 3 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Свой перфоманс с матами, оскорблениями и рукоприкладством госслужащий устроил вскоре после взлёта. Под влиянием ударившего в голову алкоголя Ислуев обругал всех присутствующих и пригрозил начистить им лица. Причём досталось и пассажирам, и сотрудникам авиакомпании.
В итоге частично свои угрозы помощник депутата выполнил — ударил стюарда, который пытался его утихомирить. Хулигана сняли с рейса и передали в руки полиции. Андрей Гурулёв сообщил: за недостойное поведение его помощник с позором уволен.
Читайте также:
Пассажир скончался в самолете, летевшем из Египта в Петербург
Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию
Авиакомпания сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее в аэропорту в Канаде
Александр Бойцов