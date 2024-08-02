В Германии заявили о сложном решении обменять россиянина Красикова

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт прокомментировал решение об освобождении гражданина России Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, передает РИА Новости.
Хебештрайт заявила, что решение об освобождении россиянина Красикова было непростым.
Ранее в московский аэропорт Внуково из Анкары прибыл самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена пленными. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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«Федеральному правительству это решение далось нелегко», – отметил он.
Ранее в московский аэропорт Внуково из Анкары прибыл самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена пленными. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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Александр Климов