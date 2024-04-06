Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку предложению французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск или инструкторов на территорию Украины, пишет «Страна.ua».
Зеленский считает, что украинские бойцы быстрее бы проходили обучение, если бы западные военные находились на территории Украины. Он также подчеркнул важность того, чтобы бойцы получали боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.
Кроме того, Зеленский выразил поддержку инициативы по строительству ремонтных хабов для западной техники на Украине в различных регионах, включая подземные.
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