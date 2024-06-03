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В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну

03 июня 2024, 02:17
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по миротворчеству по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от принципа нейтралитета, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Милошник в комментарии «Известиям».
«Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится», – сказал он.

Мирошник назвал швейцарские власти предвзятыми из-за организации саммита. По его мнению, мероприятие не приведет к урегулированию конфликта.



Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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Аналитик заявил о панике Зеленского и Запада после падения Авдеевки
Меркурис: у Зеленского и Запада наблюдается паника после падения Авдеевки
03 июня 2024, 01:44

Фото: сайт НАТО

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала объяснил, что у президента Украины Владимира Зеленского и Запада возникла паника после падения Авдеевки.
«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», – сказал эксперт.

Меркурис добавил, что на Западе все государства более или менее напуганы растущими возможностями России.

По его словам, они верили, что Россия ослабнет, возможно, рухнет или произойдет смена власти. Таким образом, иностранные правительства надеялись, что «российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет».

Однако теперь Запад опасается, что конфликт на Украине закончится победой России и ее возвращением к европейским границам в качестве сверхдержавы, резюмировал аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, помощники украинского лидера заметили у него признаки безумия.

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#владимир зеленский
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#авдеевка
#россия
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В Германии рассказали о лжи НАТО в отношении Украины
03 июня 2024, 01:08

Фото: iStock/sinonimas

Западные официальные лица лгут, говоря, что увеличат поставки оружия на Украину, не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt.
«Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови – это была большая ложь», – отмечает издание.

В статье сообщается, что такая ложь имеет смысл только в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Украина победит в конфликте.

В конце месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи.

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Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить война в Палестине
Экс-президент США Трамп пообещал Хабибу приостановку войны в Палестине
03 июня 2024, 00:34

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить боевые действия в Палестине. Запись их разговора была опубликована в социальной сети X бывшим бойцом ММА Тамом Ханом.
На видео они пожимают друг другу руки. Нурмагомедов выразил надежду, что Трамп остановит войну в Палестине. В ответ бывший президент отвечает: «Мы прекратим это. Я прекращу это».

Они встретились на турнире UFC 302. Менеджер Нурмагомедова сказал, что Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом.

Ранее бывший президент США заявил, что Израиль должен срочно прекратить войну в секторе Газа, если Тель-Авив захочет продолжить получать свою поддержку на международном уровне.

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#дональд трамп
#президент
#сша
#палестина
#сектор газа
#израиль
#война
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Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия
03 июня 2024, 00:16

Фото: iStock/vblinov

Белорусские военные прошли подготовку по применению тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель командующего Военно-Воздушных сил и войсками противовоздушной обороны (ПВО) – начальник авиации Леонид Давидович, передает телеканал СТВ.
«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», – уточнил офицер.

Он отметил, что все контрольные тренинги и проверки являются рутинными, но становятся плановыми. Военнослужащие отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку, например, на аэродром.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с тактическим ядерным оружием с Россией является его инициативой.

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#россия
#ядерное оружие
#тренировки
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Сийярто заявил о провале политики ЕС в отношении Украины
Сийярто: в ЕС не признают провала по Украине во избежание ответственности
02 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/ValtimorN

Европейские политики не признают провала украинской стратегии в целях уклонения от ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, ЕС хочет избежать ответственности.

«Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт», – уточнил глава МИД.

По его словам, это влияет на жизнь обычных людей.

«Европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», – подчеркнул он.

Ранее Сийярто также дал понять, что лидеры ЕС не допускают независимой политики в поддержку мира.

До этого он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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#словакия
#роберт фицо
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В США рассказали о вторжении «суперсвиней»
Business Insider: в США ожидают вторжения суперсвиней из Канады
02 июня 2024, 23:50

Фото: iStock/deyanarobova

Канадские «суперсвиньи» могут в скором времени вторгнуться в США и нанести ущерб на миллионы долларов, передает Business Insider.
В статье сообщается, что северо-восток штатаМонтаны, Северная Дакота, Южная Дакота и западная часть Миннесоты являются наиболее уязвимыми для этого районами США.

На данный момент они нанесли сельскому хозяйству США ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов. По данным исследователей, животные пожирают или уничтожают посевы, особенно кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. В то же время «суперсвиньи» являются переносчиками болезни.

Ранее руководитель исследовательского проекта в Университете Саскачевана Райан Брук назвал «суперсвинью» самым грозным млекопитающим в мире с точки зрения заселения новых земель. Они могут изменить привычки и адаптироваться к новым условиям.

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#канада
#болезни
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МИД Венгрии высказался о покушении на Фицо
Сийярто: покушение на Фицо – результат кампании ненависти его оппонентов
02 июня 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими оппонентами, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам политика, кампанией руководили «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» – отметил Сийярто.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что призывы к убийству и разжигание ненависти не рассматриваются как часть свободы слова.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.

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#венгрия
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#министр
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#стрельба
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#сми
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Венгрия не приняла решение об участии в саммите по Украине
Сийярто: Венгрия ещё не решила насчёт участия в саммите по Украине
02 июня 2024, 22:34

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия ещё не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что с одной стороны Венгрия уважает Швейцарию и поддерживает её усилия по достижению мира, но с другой стороны возникает вопрос об эффективности этой конференции с учётом отсутствия на ней России.

Сийярто добавил, что саммит имел бы реальный смысл и дал бы надежду на восстановления мира при участии обеих сторон конфликта.

Саммит по Украине пройдёт 15-16 июня в курортном городе Бюргеншток. От участия в конференции уже отказались Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР. Также на саммит не приедет президент США Джо Байден.

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#венгрия
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#украина
#швейцария
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Сийярто: Венгрия заинтересована в развитии евразийского сотрудничества
02 июня 2024, 22:21

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия заинтересована в развитии сильного евразийского сотрудничества, поэтому будет вести работу в этом направлении. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что власти страны действительно верят в то, что правильным путём будет работа над сотрудничеством по линии Восток-Запад. Сильное евразийское сотрудничество является глобальным интересом.

По словам Сийярто, все эти аспекты абсолютно соответствуют национальным интересам Венгрии.

В заключение он добавил, что страна категорически против разделения мира на блоки, поэтому это разрушительная стратегия. Венгры хотят, что мир был связан, а сотрудничество между Востоком и Западом основывалось на взаимоуважении.

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