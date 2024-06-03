В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну

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Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по миротворчеству по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от принципа нейтралитета, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Милошник в комментарии «Известиям».
«Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится», – сказал он.
Мирошник назвал швейцарские власти предвзятыми из-за организации саммита. По его мнению, мероприятие не приведет к урегулированию конфликта.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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Александр Климов