В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot

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Власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр Марсель Чолаку в интервью телеканалу Euronews.
По мнению мнению политика, если система защищает территорию Украины, это не значит, что она не будет охватывать Румынию. Отмечается, что решение о передаче систем ПВО будет принимать Верховный совет обороны. Премьер-министр подчеркнул, что после консультаций с экспертами члены Совета директоров примут наилучшее решение.
Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.
Также стало известно, что Бельгия планирует передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением.
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Александр Климов