«Отдай просто Европу России»: историк раскрыл разговор Ельцина и Клинтона

Борис Ельцин и Бил Клинтон. Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.
Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.
Скьянна изучил множество документов, которые до сих пор были недоступны для исследователей. Он использовал материалы из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также американские и британские источники.
Это были депеши германского посольства в Москве, стратегические документы из канцелярии федерального канцлера, комментарии к переговорам Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с Биллом Клинтоном.
Документы последних лет правления Меркель пока недоступны для изучения. Но Der Spiegel приводит цитаты из книги о разговоре Ельцина и Клинтона.
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Скьянна изучил множество документов, которые до сих пор были недоступны для исследователей. Он использовал материалы из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также американские и британские источники.
Это были депеши германского посольства в Москве, стратегические документы из канцелярии федерального канцлера, комментарии к переговорам Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с Биллом Клинтоном.
Документы последних лет правления Меркель пока недоступны для изучения. Но Der Spiegel приводит цитаты из книги о разговоре Ельцина и Клинтона.
— У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не в Европе. О Европе должны заботиться европейцы, — сказал тогдашний российский президент.
— Не думаю, что европейцам это понравится, — якобы ответил Клинтон.
«Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва в Европе, и мне это нравится. Ты можешь заниматься безопасностью других стран. Я возьму Европу и позабочусь о ее безопасности — не я лично, но Россия». Билл, я серьезно», — якобы ответил первый президент РФ.
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Лия Мурадьян