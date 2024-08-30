В Польше обвинили Киев в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни

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В двойных стандартах за отказ в эксгумации тел жертв Волынской резни Украину обвинил польский Институт национальной памяти, передает PAP со ссылкой на руководителя института Кароля Навроцкого.
«Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв», — прокомментировал Навроцкий.Собеседник подчеркнул, что в Киеве согласились на эксгумацию тел 74 нацистских солдат вермахта.
Ранее польский парламентарий Януш Ковальский призвал объявить руководителя украинского МИДа Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше за его слова о Волынской резне.
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Никита Кротов