В Польше обвинили Киев в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни

Варшава отказывается обучать военных ВСУ на территории Украины, тренировки будут проходить только на территории Евросоюза. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Павел Залевский, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, обучение украинских боевиков на землях ЕС более эффективно.