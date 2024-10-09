Фото: сайт НАТО
Поражение США в конфликте на Украине приведёт к распаду НАТО и освобождению Европы от американского влияния, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
«Исход этого конфликта решит судьбу Европы. Если Соединённые Штаты потерпят поражение, НАТО распадётся, а Европа станет свободной», — заявил Тодд.Историк считает, что США использовали конфликт на Украине и подрыв «Северных потоков», чтобы ослабить связи между Германией и Россией. Однако в случае поражения Америки, по мнению Тодда, контроль США над Европой будет «стёрт в порошок», а Германия и Россия вновь сблизятся.
Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли в сентябре 2022 года. Россия инициировала расследование этого инцидента, но так и не получила необходимой информации от западных стран.
Ранее в США заявили, что бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине.
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Елена Перлова