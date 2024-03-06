«Отдых с телками сорвался»: Медведев об отказе Зеленской и Навальной приехать к Байдену

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ жены президента Украины Елены Зеленской и супруги Алексея Навального* приехать на выступление президента США Джо Байдена.
Медведев в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Байдена «стариканом с блуждающей улыбкой», который пригласил девочек для развлечений, но даже не заметил, что они не приехали.
Прежде американские СМИ сообщали, что Елена Зеленская и супруга покойного Алексея Навального* были приглашены в Белый дом. Однако гостьи не прибыли на мероприятие, сославшись на усталость.
Читайте также:
Медведев потребовал выслать из России послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться
Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
*признан экстремистом и террористом
«Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался», — написал Медведев.
Читайте также:
Медведев потребовал выслать из России послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться
Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
*признан экстремистом и террористом
Анастасия Хохлова