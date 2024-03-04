Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться

Фото: Официальный сайт Кремля
С нынешними властями Украины не получится вести мирные переговоры, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи.
«Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — так Медведев ответил на вопрос о том, будут ли на Украине люди, которые смогут вести конструктивные диалог с Россией.
Политик также отметил, что нынешнее руководство киевского режима выдвигает совершенно не рабочие идеи, вроде «формулы Зеленского». Медведев убеждён, что о провальном характере подобных инициатив Киев знает, но всё равно продолжает их предлагать.
Читайте также:
Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
«Равных в мире нет»: Военный эксперт о новейшем российском танке Т-14 «Армата»
Пленный заявил, что раскритиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении
Евгения Парфентьева