Отец Илона Маска Эррол высказался о россиянах как о плодовитых изобретателях

23 августа 2025, 05:17

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол высоко оценил изобретательские способности россиян и их вклад в мировой технологический прогресс. В интервью РИА Новости бизнесмен отметил, что многие западные изобретения практически одновременно создавались и в России.





Как и его знаменитый сын, Эррол Маск имеет многолетний опыт работы в технологической сфере в качестве инженера-консультанта по электротехнике и машиностроению.





«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал отец Илона Маска.