Отец Илона Маска Эррол высказался о россиянах как о плодовитых изобретателях
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол высоко оценил изобретательские способности россиян и их вклад в мировой технологический прогресс. В интервью РИА Новости бизнесмен отметил, что многие западные изобретения практически одновременно создавались и в России.
Как и его знаменитый сын, Эррол Маск имеет многолетний опыт работы в технологической сфере в качестве инженера-консультанта по электротехнике и машиностроению.
«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал отец Илона Маска.Эррол привел в пример разработку телефона. Он вспомнил, как русский изобретатель создал аналогичное устройство примерно в то же время, что и Александр Грейам Белл в США. Он также упомянул параллельное развитие авиации, когда работы в России велись одновременно с экспериментами братьев Райт в 1903 году.