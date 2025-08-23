«Жизнь не всегда играет по нашим правилам»: Прихрамывающий Филипп Киркоров показал, что стало с его ногой после падения на сцене
Прихрамывающий Филипп Киркоров показал, как выглядит его нога после падения на сцене
Пару дней назад Филипп Киркоров поскользнулся и упал со ступенек во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани, но продолжил концерт. Теперь певец показал последствия от падения. Он продемонстрировал изданию «Starhit» поврежденное колено.
Напомним, что музыкальный фестиваль «Новая волна» проходит в Казани с 21 по 26 августа. Изначально Киркоров говорил, что падение не было страшным.
«Кто не падал, тот не вставал!», — заявил звезда.Однако позже он пожаловался на слабость, сильную жажду и «ватные» ноги. Уже на второй день «Новой волны» певец стал прихрамывать, несмотря на попытки не показывать боли на сцене. В походе из гримерки его сопровождала Анна Asti, держа коллегу под руку.
Звезда выразила сочувствие неприятности Киркорова в личном блоге, опубликовав пост со словами поддержки.
«Жизнь не всегда играет по нашим правилам. Иногда мы падаем. Сильно, больно, громко. В глазах слезы, а в сердце давящая тишина и стыд, но именно в такие моменты рождается сила – настоящая и всеобъемлющая. (...) Даже если сейчас тяжело – это не конец, это поворот, начало чего-то нового. Ты имеешь право упасть, но у тебя всегда есть выбор встать, и ты встанешь, я верю, и рядом с тобой тысячи тех, кто чувствует так же. Бесконечно люблю, благодарю и ценю, Филипп Киркоров. Всегда рядом», — написала певица.Позднее Киркоров вышел на красную дорожку и пообщался с журналистами, ответив на вопросы по текущему состоянию. Он показал, что пострадавшее колено у него сейчас перевязано эластичным бинтом. Видео выложили в Telegram-канале «Starhit.ru».
Певец подчеркнул, что никого не винит в произошедшем, кроме себя. Танцоры и другие члены его команды здесь ни при чем, с точки зрения артиста.
Киркоров объяснил, что не хочет, чтобы его дискомфорт был заметен на сцене, поэтому он старается изо всех сил не выбиваться из образа перед публикой. Однако тот факт, что нога болит, артист отрицать не стал.
«Как вам сказать… (Наступать на ногу) неприятно! Просто лестница неуклюже уехала, на колесиках, в сторону», — отшутился певец.Ранее также сообщалось, что у артиста якобы обнаружили диабет — по версии источников, диагноз поставили после того, как в апреле на концерте он получил ожог от фейерверка. Из‑за длительно не заживавших ран медики назначили анализы, а сейчас Киркорову ежедневно делают инъекции инсулина.
22 августа мы писали о том, как Лариса Долина пообщалась с Филиппом Киркоровым за кулисами и выразила поддержку после его падения со сцены.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская