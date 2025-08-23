«Жизнь не всегда играет по нашим правилам»: Прихрамывающий Филипп Киркоров показал, что стало с его ногой после падения на сцене

23 августа 2025, 06:10

Прихрамывающий Филипп Киркоров показал, как выглядит его нога после падения на сцене

Анна Асти и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @asti)

Пару дней назад Филипп Киркоров поскользнулся и упал со ступенек во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани, но продолжил концерт. Теперь певец показал последствия от падения. Он продемонстрировал изданию «Starhit» поврежденное колено.





Напомним, что музыкальный фестиваль «Новая волна» проходит в Казани с 21 по 26 августа. Изначально Киркоров говорил, что падение не было страшным.





«Кто не падал, тот не вставал!», — заявил звезда.

Анна Асти и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @asti)



«Жизнь не всегда играет по нашим правилам. Иногда мы падаем. Сильно, больно, громко. В глазах слезы, а в сердце давящая тишина и стыд, но именно в такие моменты рождается сила – настоящая и всеобъемлющая. (...) Даже если сейчас тяжело – это не конец, это поворот, начало чего-то нового. Ты имеешь право упасть, но у тебя всегда есть выбор встать, и ты встанешь, я верю, и рядом с тобой тысячи тех, кто чувствует так же. Бесконечно люблю, благодарю и ценю, Филипп Киркоров. Всегда рядом», — написала певица.

«Как вам сказать… (Наступать на ногу) неприятно! Просто лестница неуклюже уехала, на колесиках, в сторону», — отшутился певец.