Отец Илона Маска признался, что его отговаривали от поездки в Россию
Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил, что его отговаривали от визита в Россию, а восприятие страны в прессе США не соответствует действительности и является «полной чушью». Его слова приводит РИА Новости.
Маск рассказал, что в Европе его с дочерью пытались отговорить от поездки в Москву. Также его сыновья призывали отказаться от такого путешествия.
Однако Эррол Маск всё же приехал в Москву и остался в восторге. Он заявил, что в американских СМИ Россия представлена как ужасное место с плохими людьми, которые недоброжелательны по отношению к иностранцам.
Но, побывав в России, Маск убедился в обратном, и теперь желает «положить конец бреду», распространяемому в прессе.
До этого Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.
Напомним, что отец Илона Маска является инженером и предпринимателем. Маск-старший прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050».
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