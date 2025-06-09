Отец Илона Маска признался, что его отговаривали от поездки в Россию

09 июня 2025, 15:36

Эррол Маск (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил, что его отговаривали от визита в Россию, а восприятие страны в прессе США не соответствует действительности и является «полной чушью». Его слова приводит РИА Новости.