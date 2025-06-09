Отец Илона Маска Эррол называл Москву вторым Римом

09 июня 2025, 12:53

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Отец Илона Маска Эррол назвал Москву вторым Римом. Он приехал на Форум будущего — 2050, сообщил Телеграм-канал SHOT.





Отмечалось, что бизнесмен и торговец драгоценными камнями некоторое время назад выступил с лекцией «Русский космос. Гонка за Марс».



Эррол Маск прилетел в Россию в это воскресенье. Многие его отговаривали, подчеркивал отец предпринимателя. Со слов Маска, он не мог поверить, что столица России похожа на Рим, как «кто-то сказал ранее».





«Люди в Европе говорили мне: «Что бы ты ни делал, не езди в Россию». Почему? Почему? О чем они говорят? Это чушь собачья!» — обратил внимание бизнесмен.