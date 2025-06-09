Отец Илона Маска Эррол называл Москву вторым Римом
Отец Илона Маска Эррол назвал Москву вторым Римом. Он приехал на Форум будущего — 2050, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что бизнесмен и торговец драгоценными камнями некоторое время назад выступил с лекцией «Русский космос. Гонка за Марс».
Эррол Маск прилетел в Россию в это воскресенье. Многие его отговаривали, подчеркивал отец предпринимателя. Со слов Маска, он не мог поверить, что столица России похожа на Рим, как «кто-то сказал ранее».
«Люди в Европе говорили мне: «Что бы ты ни делал, не езди в Россию». Почему? Почему? О чем они говорят? Это чушь собачья!» — обратил внимание бизнесмен.
Эррол прогулялся по улицам столицы. Он также выразил желание поучиться у президента России Владимира Путина лидерству.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом удалил в соцсети X публикацию, в которой он ранее заявил, что имя американского лидера фигурирует в деле против финансиста Джеффри Эпштейна.