Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме и получил фингал под глаз

08 июня 2025, 00:37

WP: Илон Маск устроил драку с министром финансов США Бессентом в Белом доме

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в Белом доме. Об инциденте, произошедшем в апреле, рассказала газета The Washington Post (WP).





По имеющейся информации, напряженность между двумя мужчинами постепенно нарастала. Поводом для драки стало разногласие относительно кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США. Конфликт случился после встречи в Овальном кабинете. Сначала оба оппонента выражали недовольство словами, затем перешли к физическому насилию.





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«После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. (…) Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ», — говорится в материале.