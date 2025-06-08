Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме и получил фингал под глаз
WP: Илон Маск устроил драку с министром финансов США Бессентом в Белом доме
Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в Белом доме. Об инциденте, произошедшем в апреле, рассказала газета The Washington Post (WP).
По имеющейся информации, напряженность между двумя мужчинами постепенно нарастала. Поводом для драки стало разногласие относительно кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США. Конфликт случился после встречи в Овальном кабинете. Сначала оба оппонента выражали недовольство словами, затем перешли к физическому насилию.
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«После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. (…) Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ», — говорится в материале.Схватку остановили вмешавшиеся сотрудники. Источник издания также указал, что Бессент обвинил Маска в невыполнении обещания выявить в США мошенничество с триллионом долларов федеральных средств.
Позже Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства (DOGE), появился на прощальной пресс-конференции с синяком.
«Фингал» под правым глазом был малозаметным, но СМИ обратили на него внимание. Маск объяснил странный вид тем, что «дурачился с сыном».