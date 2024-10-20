Отец основателя WikiLeaks поблагодарил Путина

Джулиан Ассанж. Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего сына. В интервью РИА Новости Шиптон отметил, что Путин стал первым мировым лидером, высказавшимся в защиту Ассанжа.
«В 2012 году Путин был первым главой государства, который заступился за Джулиана как за издателя и гражданина. В то время на него обрушивалась волна клеветы. Но Путин встал на защиту его прав как издателя и гражданина. За это я благодарен вашему президенту», — цитирует Шиптона РИА Новости.
24 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после того, как договорился с американскими властями. Он частично признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые уже отбыл.
Суд по его делу проходил на острове Сайпан, крупнейшем из Северных Марианских островов, которые не являются частью США, но находятся под контролем Вашингтона. После суда Ассанж вернулся в Австралию.
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Лия Мурадьян