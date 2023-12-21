Отец спас двухлетнюю дочь ценой собственной жизни

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В США мужчина собственной жизни спас маленькую дочь. Об этом сообщает издание Denver7.
Инцидент произошел 7 декабря в городе Денвер, штат Колорадо. Алонсо Гарсия вышел с маленькой дочкой Лизабет прогуляться. Девочка была в коляске. Мужчина переходил дорогу и заметил, что на них несется машина. Алонсо успел толкнуть коляску и спасти жизнь малышки, он сам оказался под колесами.
Отец получил серьезные травмы — перелом ребер, локтя и лодыжки и разрыв крестообразной связки. Его экстренно доставили в больницу, где он провел сутки.
«Он просто плакал и спрашивал, где Лиз. Он твердил: «С ней все в порядке? Она получила какие-нибудь травмы? Где она?» — рассказала сестра пострадавшего, Карла Аланис.Несмотря на травмы, мужчина выписали 8 декабря. Аланис думала, что брат восстанавливается дома, но когда через 2 дня пришла к нему, то увидела, что Алонсо находится без сознания. Она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти его.
Сейчас семья ждет результатов вскрытия, чтобы выяснить, можно ли было спасти его. Водителя, который сбил мужчина, привлекли к ответственности за неосторожное вождение, повлекшее за собой травмы.
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