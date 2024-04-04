Отказ Киргизии от карт «Мир» вызван давлением Латвии, заявил премьер Жапаров

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Киргизия под давлением Латвии временно приостановила обслуживание банковских карт российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Отмечается, что латвийская компания, обслуживающая межбанковский процессинговый центр Киргизии, настояла на прекращении обслуживании карт «Мир».
По словам Жапарова, власти страны имеют ряд механизмов по данному вопросу, однако конкретные решения пока нельзя озвучивать. Он также не назвал сроки приведения в действие этих решений.
Требование латвийской компании будет выполняться оператором национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» с 5 апреля.
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По словам Жапарова, власти страны имеют ряд механизмов по данному вопросу, однако конкретные решения пока нельзя озвучивать. Он также не назвал сроки приведения в действие этих решений.
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Анастасия Чинкова