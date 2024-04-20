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Отказ от переговоров по ситуации на Украине разоряет Францию. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик указал на слова премьер-министр Франции Габриэля Атталя, который заявил, что продолжение поддержки Украины приведёт к тому, что украинцы продолжат держаться.
Такое заявление возмутило Филиппо, который призвал сказать правду, а именно то, что продолжая поддерживать Украину, Франция провоцирует дальнейшую гибель людей.
Таким образом политик заключил, что отказ от переговоров по Украине приводит к ещё большим жертвам и усугубляет человеческие страдания. Вместе с тем, это разоряет и саму Францию, которая может оказаться в серьёзной опасности.
Филиппо призвал страны-союзницы Украины перестать поставлять ей вооружение и производить финансирование её армии.
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Анастасия Чинкова