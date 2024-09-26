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«Занять Белый дом»: Политолог раскрыл смысл фразы Трампа о смерти Украины

Политолог Блохин о фразе Трампа про крах Украины: слова для привлечения внимания
26 сентября 2024, 16:23
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет, что она находится в руинах, и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Его слова передает Associated Press (AP).
Трамп также обвинил действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» сообщил подобные лозунги остаются простыми словами.



«Для того, чтобы реализовать какие-то изменения в американской внешней политике, ему еще надо стать президентом. Более того, не факт, что у него это получится. Из прошлого опыта мы помним, что он пытался изменить траекторию американской политики, но в итоге был усилен антироссийский санкционный режим, а на Украину были поставлены «джавелины». Поэтому пока это просто слова для привлечения к себе внимания», — объяснил эксперт.

Он добавил, что способствовать изменениям Трамп не может, потому что не занимает никакой должности.

«Пока от Украины в американском истеблишменте отказываться никто не собирается, будут дальше накачивать ее вооружениями. Трамп на это повлиять не может, потому что, во-первых, ему надо занять для этого Белый дом. А во-вторых, не факт, что истеблишмент позволит ему что-то изменить. Там, где его точки зрения соприкасаются с истеблишменом, проблем не будет. Это связано с поддержкой Израиля, Ирана, Китая. А там, где расходятся точки зрения, а это Россия, НАТО, Украина — там, возможно, ему будут вставлять палки в колеса», — заключил политолог.

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Зеленский решил провести президентские выборы на Украине
The Economist: Зеленский собирается провести выборы президента в 2025 году
26 сентября 2024, 17:05

Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году. Об этом пишет издание The Economist.
Годом ранее все партии Верховной рады единогласно приняли решение о том, чтобы отложить проведение выборов президента в стране до окончания конфликта. Однако появилась информация, что Зеленский всё же планирует провести выборы для консолидации своей власти.

Выборы главы государства должны были состояться в мае текущего года, поскольку у Зеленского истёк срок полномочий. Однако они были отложены на неопределённый срок из-за введённых в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

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Парламент рекомендовал Великобритании готовиться к нападению России
Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к нападению России
26 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/nevenmn

Палат Лордов Великобритании рекомендовала гражданам готовиться к войне, а также увеличить оснащение и численность армии. Отчет опубликовали на сайте британского парламента 26 сентября.
В официальном отчете британского парламента много говорится об угрозе, которую якобы несет Россия странам НАТО, на фоне чего необходимо наращивать военную мощь и готовиться к обороне даже населению.
«Хотя размер (армии – ред.) не является единственным показателем, Комитет обеспокоен тем, что британская армия не может в ее нынешнем составе внести ожидаемый вклад в НАТО или выдержать длительный конфликт. Комитет призывает правительство решить проблемы с набором в армию, а также активизировать резервы, чтобы помочь нарастить ее численность», — говорится в рекомендациях Палаты лордов.

Также местные депутаты сообщают, что и оборонная промышленность Великобритании много лет не получала нужное финансирование, поэтому тоже не готова к конфликту.

Под темой российской угрозы, парламент предлагает вкладывать деньги в частные компании по производству и разработке военной техники. Кроме этого Великобритания должна укрепить союзы со странами глобального Юга. Вложиться в безопасность страны призывают и простых граждан.
«Национальная оборона — это не только обязанность военных. Правительство должно поощрять общественную вовлеченность и устойчивость», — резюмирует британский парламент.

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Аналитик Меркурис: Перед Зеленским закроются все двери из-за его поведения в США
26 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Оторванность украинского президента Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Таким образом эксперт прокомментировал «план победы», с которым глава киевского режима отправился в Соединённые Штаты. В своём блоге он назвал поведение Зеленского в рамках этого визита странным и вызывающим. По мнению Меркуриса, это закроет перед президентом Украины все двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира.

По словам аналитика, решение назвать свои предложения «планом победы» было для Киева крайне необдуманным шагом, так как никто в мире уже не верит в способность Украины одержать победу в конфликте. Даже в Белом доме признали, что этот план содержит лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества помощи и разрешении наносить удары западными ракетами по территории России.

Этот визит Зеленского в США стал скорее дипломатической катастрофой, а не триумфом, как, вероятно, рассчитывал украинский президент, заключил Меркурис.

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Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану
26 сентября 2024, 14:07

Визит Владимира Зеленского в США развивается не по запланированному позитивному сценарию для Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
«Здесь стоит отметить, что представители Республиканской партии в США возмущены тем, что Зеленский участвует в мероприятиях демократов, и вообще воспринимают это как вмешательство в избирательную кампанию», — рассказал Денисов в беседе с RT.

Он также отметил, что уже видны критические замечания касательно «мирного плана» Зеленского, который совсем не является новым, а представляет собой набор очередных пожеланий Украины.

Кроме того, Денисов добавил, встреча Зеленского с лидерами Республиканской партии крайне маловероятна.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.

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«Сигнал Западу»: В Кремле прокомментировали обновления ядерной доктрины
Песков: Обновление ядерной доктрины это сигнал недружественным странам
26 сентября 2024, 13:50

Фото: Сайт Кремля

Изменения ядерной доктрины России нужно расценивать, как предупреждение недружественным странам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это нужно считать определенным сигналом», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать сигналом обновление ядерной доктрины.

Песков также добавил, что западные политики и внесения корректировок знали о ядерном потенциале России.

«Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», — цитируют Пескова «Известия».

Ранее Песков сообщил, что указ Путина о внесении изменений в ядерную доктрину издадут по готовности.

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#ядерное оружие
#россия
#вооружение
#президент
#кремль
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Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/sinonimas

Снятие запрета на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России находится в ведении отдельных членов Евросоюза. Еврокомиссия не может давать советы или коллективную санкцию по данному вопросу.
Решение о том, смогут ли украинские войска использовать поставленное отдельными странами ЕС вооружение – это исключительная компетенция страны-поставщика, рассказал в беседе с «Известиями» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Напомним, что 19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывают страны ЕС снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Помимо прочего, в рамках этого документа, депутаты призвали государства ЕС выполнить своё обязательство от марта 2023 года по поставе Киеву миллиона боеприпасов и ускорить отправку различного оружия, в том числе ракет Taurus.

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Песков рассказал, когда будет издан указ Путина об изменениях в ядерной доктрине
Песков: указ Путина об изменениях ядерной доктрины выйдет по готовности
26 сентября 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в ядерную доктрину будет издан по готовности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В среду, 25 сентября, Путин провёл совещание, в ходе которого были затронуты вопросы ядерного сдерживания.

Ныне действующую редакцию доктрины утвердили в июне 2020 года. Ранее в Кремле заявили, что она нуждается в корректировке из-за глобальных политических изменений.

В ходе совещания Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность осуществления ядерного удара в случае получения достоверных сведений о массированном запуске в сторону РФ и пересечении границы страны средствами воздушно-космического нападения.

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#ядерное оружие
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СВР: Запад пытается фальсифицировать результаты расследования взрывов на СП
26 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Версия подконтрольны США и Великобритании структур и средств массовой информации о том, что «Северные потоки» самостоятельно взорвали украинские экстремисты, уже навязана Германии в качестве основной. Однако она не выдерживает никакой критики.
Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве заявили, что располагают надёжными сведениями о том, что накануне очередной годовщины взрывов на газопроводах США и Великобритания приняли решение о реализации дезинформационной кампании для прикрытия истинной цели диверсии и её организаторов.

По данным СВР, следственным органам Германии сфабрикованная версия навязана в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном темпе завершить расследование терактов до конца года и списать всё на «ненавидящих Россию украинских экстремистов» и вывести из-под удара причастных к взрывам англосаксов.

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Китай выразил готовность отправить Украине гумпомощь
Ван И: Китай готов отправить Украине гумпомощь в соответствии с её нуждами
26 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Fotonen

Китай готов предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи в соответствии с её нуждами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам китайского министра, Пекин уделяет особое внимание предоставлению гуманитарной помощи Киеву. На сегодняшний день было отправлено уже четыре партии. Китай готов к дополнительным поставкам помощи в соответствии с потребностями Украины.

Также Ван И выразил надежду на то, что Киев продолжит обеспечивать безопасность граждан Китая и китайских учреждений, которые находятся в стране.

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#политика
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