«Занять Белый дом»: Политолог раскрыл смысл фразы Трампа о смерти Украины

Фото: сайт Белого дома
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет, что она находится в руинах, и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Его слова передает Associated Press (AP).
Трамп также обвинил действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» сообщил подобные лозунги остаются простыми словами.
Он добавил, что способствовать изменениям Трамп не может, потому что не занимает никакой должности.
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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» сообщил подобные лозунги остаются простыми словами.
«Для того, чтобы реализовать какие-то изменения в американской внешней политике, ему еще надо стать президентом. Более того, не факт, что у него это получится. Из прошлого опыта мы помним, что он пытался изменить траекторию американской политики, но в итоге был усилен антироссийский санкционный режим, а на Украину были поставлены «джавелины». Поэтому пока это просто слова для привлечения к себе внимания», — объяснил эксперт.
Он добавил, что способствовать изменениям Трамп не может, потому что не занимает никакой должности.
«Пока от Украины в американском истеблишменте отказываться никто не собирается, будут дальше накачивать ее вооружениями. Трамп на это повлиять не может, потому что, во-первых, ему надо занять для этого Белый дом. А во-вторых, не факт, что истеблишмент позволит ему что-то изменить. Там, где его точки зрения соприкасаются с истеблишменом, проблем не будет. Это связано с поддержкой Израиля, Ирана, Китая. А там, где расходятся точки зрения, а это Россия, НАТО, Украина — там, возможно, ему будут вставлять палки в колеса», — заключил политолог.
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Анастасия Бондарева