Открыто употребляющий снюс президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом
Президент Польши Навроцкий заявил, что беседует с призраком Юзефа Пилсудского
Президент Польши Кароль Навроцкий удивил слушателей Radio Zet признанием, что ежедневно ведёт беседы с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского.
Ведущий спросил президента о жизни в Бельведерском дворце – бывшей резиденции маршала, а также поинтересовался, присутствует ли в здании дух покойного лидера. На что Навроцкий ответил:
«Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз, обсуждали польско-советскую войну 1920 года и текущую международную обстановку после начала войны на Украине. Часто говорим о парламенте».Юзеф Пилсудский, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918 году, был известен своими антироссийскими и антисоветскими взглядами. Он разработал концепцию прометеизма – стратегию ослабления Российской империи и позже СССР через поддержку националистических движений внутри этих государств.
Напомним, что недавно Навроцкий оказался в центре внимания из-за привычки употреблять снюс – табачный продукт бездымного типа. Президент заявил, что не видит в этом повода для скандала, но планирует когда-нибудь отказаться от снюса. Напомним, ранее его запечатлели с этим продуктом во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.