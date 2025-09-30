Открыто употребляющий снюс президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

30 сентября 2025, 15:06

Президент Польши Навроцкий заявил, что беседует с призраком Юзефа Пилсудского

Кароль Навроцкий (второй слева) Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев

Президент Польши Кароль Навроцкий удивил слушателей Radio Zet признанием, что ежедневно ведёт беседы с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского.





Ведущий спросил президента о жизни в Бельведерском дворце – бывшей резиденции маршала, а также поинтересовался, присутствует ли в здании дух покойного лидера. На что Навроцкий ответил:





«Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз, обсуждали польско-советскую войну 1920 года и текущую международную обстановку после начала войны на Украине. Часто говорим о парламенте».