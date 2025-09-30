Президент Польши заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса

30 сентября 2025, 12:30

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса – никотиновых подушечек – и не видит в этом ничего предосудительного. Об этом сообщает РИА Новости.