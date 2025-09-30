Президент Польши заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса – никотиновых подушечек – и не видит в этом ничего предосудительного. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты уже не впервые обращают внимание на поведение Навроцкого, который, по предположениям СМИ, употребляет снюс во время публичных мероприятий. Аналогичные случаи фиксировались даже во время предвыборных дебатов.
По словам президента, снюсы легко доступны на автозаправках и во многих сетевых магазинах страны. В последнее время в интернете распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен Навроцкий, употребляющий несколько порций снюса на мероприятиях ООН.
Ранее нарколог Василий Шуров объяснил поведение употребляющего снюс в зале ООН Навроцкого.
