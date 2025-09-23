Достижения.рф

Президента Польши Навроцкого заподозрили в употреблении снюса на сессии ГА ООН

Навроцкого заподозрили в употреблении стимулирующей субстанции на сессии ГА ООН
Фото: iStock/macky_ch

Президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает издание Onet.



На видео, которое распространяется в интернете, можно заметить, как Навроцкий достает из коробочки, переданной ему помощником, какой-то предмет и кладет его в рот.

Парламентарий от правящей в Польше «Гражданской коалиции» Роман Гертых заявил, что по поведению Навроцкого нельзя говорить о никотиновом пауче. По его словам, любой человек может обойтись без никотина несколько часов, чего нельзя сказать о польском лидере.

Депутат сейма от коалиции «Левые» Томаш Треля выразил мнение, что таким поведением Навроцкий себя скомпрометировал.

Екатерина Коршунова

