Открытое горение в гостинице «Киев» в Дагестане ликвидировано

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Пожар на территории гостиницы «Киев» в Хасавюрте взят под контроль. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.
«Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно из здания вышли восемь человек», – сообщили в ведомстве.
В ночь на 30 сентября в Хасавюрте (Дагестан) произошел пожар в Хасавюртегостинице«Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.
По предварительным данным, огонь мог перекинуться на соседние здания. Площадь пожара составляет 625 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Постояльцы гостиницы спаслись своими силами.
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