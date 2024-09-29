Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае

Видео: МЧС России
В страшном ДТП в Краснодарском крае погиб один человек, ещё 22 человека получили ранения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Напомним, что в воскресенье вечером фура на полной скорости столкнулась в рейсовым автобусом в станице Старокорсунская на Кубани. В результате этого грузовик загорелся, а автобус опрокинулся. Огонь стремительно перебрался на пассажирский транспорт. На месте работают экстренные службы.
По последним данным, в результате столкновения на месте скончался водитель автобуса. Также пострадали 22 человека. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших госпитализируют в ближайшие больницы. Среди раненых также есть дети.
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Анастасия Чинкова