В сети появилось видео пожара после ДТП автобуса и фуры под Краснодаром

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В сети появилось видео пожара, разгоревшегося после крупного ДТП с участием автобуса и фуры в станице Старокорсунская Краснодарского края. Кадры, которые удалось заснять очевидцам аварии, опубликовал телеграм-канал «112».
Ранее краснодарское МВД озвучило предварительную причину страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани —выезд водителя фуры на встречную полосу.
Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.
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Данил Пономарев