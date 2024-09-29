МВД озвучило возможную причину ДТП с автобусом и фурой на Кубани

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Причиной страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани мог стать выезд водителя фуры на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В воскресенье вечером грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.
По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Есть версия, что он мог уснуть за рулём. В настоящее время обстоятельства и детали ДТП уточняются.
Пожар на месте аварии полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читайте также:
Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае
На Кубани фура влетела в рейсовый автобус, вспыхнул крупный пожар
В Барнауле полыхает крупный мебельный комбинат
По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Есть версия, что он мог уснуть за рулём. В настоящее время обстоятельства и детали ДТП уточняются.
Пожар на месте аварии полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читайте также:
Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае
На Кубани фура влетела в рейсовый автобус, вспыхнул крупный пожар
В Барнауле полыхает крупный мебельный комбинат
Анастасия Чинкова