Rzeczpospolita: Госдеп США видит в Польше будущего лидера Евросоюза

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Вашингтон был бы очень доволен лидерству Польши среди европейских государств. Эта страна тратит значительно больше многих других на оборонные нужды.
Вернувшийся на пост премьер-министра страны Дональд Туск пообещал, что с его приходом к власти Польша останется «сильным звеном» в Североатлантическом альянсе и надёжным союзником США. Кроме того, страна вернёт себе лидирующие позиции в Евросоюзе, добавил Туск.
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