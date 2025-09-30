Власти Кипра приостановили выдачу виз в России
Консульства Кипра в России сообщили на сайтах дипмиссий в Москве и Санкт‑Петербурге, что не принимают заявки на визы до 3 октября.
При этом с 30 сентября по техническим причинам консульства в Москве, Санкт‑Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге приостановили до дальнейшего уведомления аккредитацию всех туристических агентств, из‑за чего от последних заявки на визы не принимаются.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что приостановка продлится до 6 октября в связи с изменениями в системе въезда и выезда в ЕС.
Ранее сообщалось, что визовые центры Чехии в России закрылись в конце сентября.
