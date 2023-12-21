Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов выразил свое мнение относительно возможных переговоров с участием Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
По мнению Рогова, для Зеленского будет лучше, если он окажется в плену и станет объектом судебного разбирательства, организованного Россией. Иначе, по его словам, западные страны «легко справятся» с украинским лидером.
Читайте также:
Зеленского обвинили в надменности при проведении пресс-конференции по итогам года
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
Артем Кузьмин